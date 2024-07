PSG: La collaboration avec Jordan n’est pas finie assure le directeur de la marque

Le partenariat avec Jordan Brand est une réussite pour le PSG et le directeur de la marque du club assure qu’il va continuer.

C’est un démenti opposé par Fabien Allègre, avec qui nous avons échangé ce mardi, à l’occasion de la révélation du nouveau maillot extérieur du club et de l’ouverture d’un pop-up store éphémère au 1er étage de la Tour Eiffel. Soulignant le prestige des collaborations nouées avec des partenaires tels que Jordan Brand ou Dior, le directeur de la marque du PSG évoque alors à notre demande, la fin supposée du partenariat avec la division au départ dédiée au basket, de la plus grosse Nike.

« Jordan est une très belle étape du parcours » du PSG

Est-ce, comme cela a été dit au début de cette année civile, le terme prochain d’une collaboration entamée en 2018 et riche de plusieurs versions du maillot et d’autres produits dérivés ? Une association par ailleurs enviées d’autres équipes de football ? « Non, nous continuons », affirme Fabien Allègre, qui précise à ce propos : « Jordan est une très belle étape de notre parcours ».

Un partenariat qui s’est accentué depuis le premier maillot en 2018

Non seulement le partenariat continue, mais en plus il s’est accentué ces dernières années puisque ce ne sont plus un, mais deux maillots par saison qui portent le logo du Jumpman. Le domicile et l’extérieur dévoilés pour cette saison 2024-2025 ont la Virgule de Nike, les deux prochains (le third de la Ligue des champions et le fourth en janvier) devraient donc être estampillés Jordan. Depuis 2018, ce ne sont pas moins de onze maillots de la marque née de l’ancienne légende des parquets NBA, qui ont été produits au bénéfice du PSG.

