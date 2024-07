Fabien Allègre (PSG): « Nous vendons plus d’un million de maillots par saison, c’est un secteur en progression »

Fidèle à la devise « Rêvons plus grand », le PSG de Fabien Allègre a investi la Tour Eiffel, le temps d’une opération commerciale éphémère.

Quel autre endroit plus symbolique de Paris que sa Tour Eiffel, pour s’adresser à un public nouveau et plus large, quand on est déjà bien implanté sur son propre territoire ? Puisque son nouveau maillot extérieur lui rend hommage, le PSG a ce mardi, en même temps que la révélation de sa tunique « away », ouvert un pop-up store éphémère au premier étage de la Dame de Fer.

Jusqu’à dimanche, tous les visiteurs de passage peuvent s’offrir un souvenir conjoint du club et de la Tour Eiffel, évidemment un maillot ou les produits de la gamme vestimentaire autour, mais aussi des collaborations artistiques nées de cet événement.

L’ouverture du lieu fut pour nous à Sportune, l’occasion de croiser le directeur de la marque du Paris Saint-Germain, Fabien Allègre, avec qui nous avons échangé.

Avec le départ de Kylian Mbappé, redoutez-vous que les ventes de maillots baissent ?

Fabien Allègre : C’était déjà une question que l’on nous posait au départ de Messi. Nous continuions à vendre des maillots, avec ou sans Messi. Et désormais Mbappé. Nous en vendons plus d’un million par saison, c’est un secteur en progression. Nous ne sommes pas inquiets.

Ce maillot extérieur, avec la Tour Eiffel en toile de fond, fait forcément écho à l’Olympiade qui approche…

Fabien Allègre : Le PSG est le meilleur ambassadeur pour la ville de Paris. Avec Nike (l’équipementier du club, ndlr), nous avions nourri l’idée depuis longtemps. Entre le début des réflexions et la production, il s’est écoulé de 18 et 24 mois. Paris est la capitale du sport en 2024, il fallait que nous nous y associons.

Quelle est l’évolution du merchandising au Paris Saint-Germain ?

Fabien Allègre : Nous sommes le seul club à compter 14 boutiques officielles dans le monde : au Japon, en Corée, aux Etats-Unis, à Doha, à Londres… C’est la logique concrétisation du projet que nous menons pour rendre la marque tangible, à l’adresse d’une génération de fans qui aime le PSG

Que pèse le secteur sur le business du club ?

Fabien Allègre : Il représente une dizaine de pourcents environ du chiffre d’affaires total et il progresse année après année.