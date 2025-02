Stade Briochin – PSG sera en clair à la TV

Diffuseur d’une rencontre par tour, le groupe France Télévision a choisi le match opposant le Stade Briochin au PSG.

Un affrontement historique se prépare en Coupe de France. Le mercredi 26 février, le modeste Stade Briochin, club de National 2, recevra le Paris Saint-Germain, tenant du titre, dans un quart de finale de la Coupe de France 2024-2025 retransmis en clair sur la chaîne France 3.

Le match de la vie des joueurs du Stade Briochin

Après avoir éliminé successivement Le Havre AC, le FC Annecy et l’OGC Nice, les Bretons vivront le match de leur vie face aux stars parisiennes. Pour les joueurs de Saint-Brieuc, cet événement représente l’apogée d’un parcours déjà remarquable dans la compétition.

France 3 déploiera son dispositif habituel

Côté commentaires, Loïc Rémy et Fabien Lévêque accompagneront cette rencontre qui sent la poudre, avec Arnaud Mattéoli en bordure de terrain. Un duel entre David et Goliath qui promet de belles émotions populaires, à suivre dès 21h. Le reste des matchs au programme des quarts de finale se jouera sur BaIn Sports.