Real, Barça. Les prix flambent pour la Ligue des champions

Chers, très chers même les quarts de finale de la Ligue des champions pour les supporters du Real Madrid et du Barça.

Le spectacle a un prix, et il est rarement aussi élevé. Pour assister aux quarts de finale de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu et à Montjuïc, les supporters devront mettre la main au portefeuille comme jamais auparavant. Les deux clubs espagnols ont dévoilé leur grille tarifaire pour leurs prochaines affiches européennes, et le constat est sans appel : l’inflation touche aussi le football d’élite.

Le Real Madrid, qui recevra Arsenal le 16 avril, a établi un nouveau record selon Marca. Pour voir les hommes de Carlo Ancelotti affronter les Gunners, il faudra débourser minimum 125 euros pour les places les moins prisées du quatrième anneau, derrière les buts. Pour les meilleures places en tribune latérale, le prix atteint 450 euros, dépassant ainsi les 445 euros demandés la saison dernière pour les rencontres face à Manchester City et au Bayern Munich.

Moins cher pour les supporters adverses

Du côté catalan, le FC Barcelone n’est pas en reste. Pour la réception du Borussia Dortmund le 9 avril à Montjuïc, le billet le moins onéreux s’élève à 159 euros, tandis que les places premium culminent à 359 euros. Une politique tarifaire qui suscite des interrogations, d’autant que le stade temporaire des Blaugranas offre une expérience moins prestigieuse que le Camp Nou en rénovation.

Seule note positive pour les supporters visiteurs : la réglementation de l’UEFA impose un plafonnement des prix à 60 euros pour le parcage visiteur. Une règle qui bénéficiera aux 4 000 fans d’Arsenal attendus au Bernabéu et aux supporters allemands du Borussia. Cette inflation galopante pose question sur l’accessibilité du football de haut niveau, alors même que les revenus des droits TV et du merchandising n’ont jamais été aussi élevés pour les clubs européens.