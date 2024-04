Ce que les clubs de la Ligue 1 ont payé en commissions aux agents

Toujours plus de commissions versées aux agents des joueurs de football.

Toujours plus conséquentes les commissions versées par les clubs de l’élite du football professionnel aux agents de joueurs. En 2023 elles dépassent les 120 millions d’euros au cumul de tous les clubs de la Ligue 1, moins l’OL dont on ne connait pas les détails. Cela représente une moyenne à plus de 7 millions d’euros par club, entre le Stade de Reims et l’OGC Nice.

Un peu plus de 120 M€ de commissions versées aux agents

C’est 2 millions de plus à la moyenne que la saison 2022 précédente. C’est à l’OGC Nice qu’elles augmentent, devrait-on dire flambent le plus sur un an, de 186% de 4,184 millions à quasiment 12 millions d’euros au 30 juin 2023. A l’Olympique de Marseille, elles ont plus que doublé sur deux ans, de 8,5 millions en 2021 à presque 20 millions d’euros la saison dernière.

Elles flambent à Nice, augmentent à l’OM et se réduisent au PSG et au Losc

A Lille, à l’opposé, elles continuent de baisser après avoir dépassé le seuil des 10 millions d’euros, elles ont réduit à moins de trois millions, pour des résultats sportifs qui n’ont pas eu à en souffrir ; le Losc étant quatrième de Ligue 1 à quatre journées de la fin. Enfin, au PSG où elles sont le plus élevées, les commissions se maintiennent, saison après saison. En 2023 elles ont un peu baissé de 39 à 35 million d’euros.

Le Havre = 0,228 M€

Toulouse = 1,128 M€

Metz = 1,223 M€

Clermont = 1,294 M€

Nantes = 1,774 M€

Strasbourg = 1,952 M€

Brest = 2,182 M€

Lille = 2,752 M€

Montpellier = 2,814 M€

Lens = 3,133 M€

Lorient = 4,848 M€

Reims = 4,866 M€

Nice = 11,994 M€

Monaco = 13,703 M€

Rennes = 15,361 M€

Marseille = 19,931 M€

Paris = 35,387 M€

Lyon = NC