Toutes les commissions versées aux agents par les club de Ligue 1

Ensemble, les clubs de la Ligue 1 ont payé un peu plus d’une centaine de millions d’euros en commissions aux agents, la saison dernière.

Une centaine de millions d’euros et un peu plus à l’ajout des chiffres de l’Olympique Lyonnais, qu’il nous manque : voilà, cumulé, l’ensemble commissions versées par les clubs de l’actuelle Ligue 1, aux agents du football, au cours de la saison 2021-2022 dernière. Cela vaut une moyenne par club proche de 5 millions d’euros, à l’équivalence proche du Losc ou de l’OGC Nice. Et plus du tiers payé par le seul PSG (39,44 M€).

Le Losc et l’OGCN dans la moyenne, le PSG pèse plus du tiers

Le total des clubs de l’élite du football français est sensiblement le même, au bilan au 30 juin 2022, qu’un an plus tôt. Il demeure en revanche le tiers inférieur aux commissions versées par les clubs de la Premier League, aux représentants des joueurs professionnels.

Comme à l’OM, l’ASM ou au SDR les commissions se maintiennent sur un an

D’une saison à l’autre, le niveau reste peu ou prou le même, dans la majorité des clubs, y compris chez ceux qui en paient le plus comme l’OM, l’AS Monaco ou le Stade Rennais. Sauf au Losc où elles ont baissé de presque 60%, tandis qu’inversement, elles augmentent de presque 40% au Paris Saint-Germain.

Paris = 39,44 M€

Marseille = 10,369 M€

Monaco = 10,051 M€

Rennes = 9,209 M€

Nice = 4,184 M€

Lille = 4,162 M€

Reims = 2,757 M€

Lorient = 2,428 M€

Montpellier = 2,317 M€

Strasbourg = 2,278 M€

Lens = 2,181 M€

Angers = 1,887 M€

Troyes = 1,531 M€

Nantes = 1,436 M€

Clermont = 1,369 M€

Toulouse = 1,266 M€ (en L2)

Auxerre = 0,37 M€ (en L2)

Ajaccio = 0,174 M€ (en L2)

Lyon = NC