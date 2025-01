Si le mercato du football existait en NBA, combien vaudraient les joueurs ?

La NBA a aussi ses périodes de transfert, mais à la différence du football, il n’y a pas d’indemnités compensatoires au rachat d’un contrat.

C’est un exercice de style. Si le mercato du football existait en NBA, l’estimation de la valeur des joueurs serait une simulation complexe. Il faudrait prendre en compte plusieurs facteurs pour établir une valeur marchande, comme cela se fait dans le football. Appliqué à la logique du basket, les critères pour estimer la valeur des joueurs NBA seraient :

La qualité sportive : Performances individuelles (points, rebonds, passes décisives, défense), palmarès, et potentiel de progression.

La notoriété : Popularité mondiale, attractivité marketing, et impact sur les revenus (billetterie, merchandising, droits TV).

La durée du contrat : Un joueur sous contrat longue durée coûterait plus cher qu’un joueur en fin de contrat.

L’âge et le potentiel : Comme dans le football, les jeunes joueurs très talentueux valent généralement plus.

Le poste et la rareté des compétences : Certains postes ou profils spécifiques peuvent être très recherchés (exemple : un pivot moderne ou un meneur élite).

Santé et historique de blessures : Une carrière marquée par des blessures importantes diminue la valeur marchande.

En prenant toutes ces composantes en compte, quelle serait alors la valorisation des joueurs de la ligue nord-américaine sur le marché des transferts ? Nos estimations…

Valeurs estimées des stars NBA sur un « mercato »

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 30 ans) = De 250 à 300 M€

Luka Dončić (Dallas Mavericks, 25 ans) = De 220 à 275 M€

Nikola Jokić (Denver Nuggets, 29 ans) = De 200 à 250 M€

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs, 21 ans) = De 200 à 250 M€

Stephen Curry (Golden State Warriors, 36 ans) = De 180 à 220 M€

LeBron James (Los Angeles Lakers, 40 ans) = De 85 à 120 M€

Kevin Durant (Phoenix Suns, 36 ans) = De 85 à 120 M€

Si le mercato existait en NBA, les chiffres atteindraient probablement des records comparables, voire supérieurs, à ceux du football, notamment grâce à l’influence mondiale de la ligue. Un joueur comme Giannis Antetokounmpo pourrait rivaliser voire dépasser les transferts de Kylian Mbappé ou de Neymar, tandis que des stars confirmées comme Stephen Curry ou Kevin Durant offriraient un mélange unique de performance sportive et de rentabilité financière sur les recettes en merchandising et la notoriété des franchises qui les emploient.