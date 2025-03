Les boxeurs les plus riches de la planète en 2025

Saul Alvarez est le seul boxeur encore en activité dans le top 5 des plus riches.

Derrière les coups de poing et les ceintures de champion se cachent parfois des fortunes colossales. Si le Noble Art exige sacrifice et détermination, il récompense généreusement ses plus grandes stars. Tour d’horizon des cinq boxeurs ayant amassé les plus grosses fortunes de l’histoire du ring.

Floyd Mayweather, le roi incontesté

Sans surprise, c’est Floyd « Money » Mayweather qui trône au sommet de ce classement avec une fortune estimée à 560 millions de dollars (504 millions d’euros). L’Américain de 47 ans, retiré des rings professionnels avec un bilan immaculé de 50 victoires dont 27 par KO, continue d’alimenter son compte en banque grâce à des combats d’exhibition lucratifs. Son surnom n’a jamais aussi bien porté son nom.

George Foreman, une légende reconvertie

Loin derrière mais solidement installé à la deuxième place figure George Foreman avec 300 millions de dollars (289 millions d’euros). La légende de la boxe, aujourd’hui âgée de 73 ans, a su capitaliser sur sa notoriété bien au-delà de ses exploits sportifs (76 victoires pour 5 défaites). Malgré sa célèbre défaite contre Mohamed Ali lors du mythique « Rumble in the Jungle » au Zaïre en 1974, Foreman a su rebondir et transformer sa popularité en véritable empire financier.

Canelo Alvarez, l’étoile montante

Le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez complète le podium avec une fortune estimée à 250 millions de dollars (249 millions d’euros). À seulement 33 ans, le champion multi-catégories pourrait rapidement grimper dans ce classement tant sa cote ne cesse d’augmenter. Avec 61 victoires en 63 combats professionnels, ses seules défaites restent celle face à Mayweather en 2014 et contre Dmitrii Bivol lors de sa tentative de conquête chez les mi-lourds.

Manny Pacquiao, le phénomène philippin

Avec 190 millions de dollars (171 millions d’euros), Manny Pacquiao occupe la quatrième place de ce classement prestigieux. Le « Pac-Man », qui a débuté sa carrière professionnelle à seulement 16 ans, s’est forgé un palmarès exceptionnel avec 57 victoires en 65 combats. Son exploit de devenir champion du monde dans sept catégories de poids différentes reste inégalé. Aujourd’hui, Pacquiao a troqué ses gants pour la politique, occupant un siège de sénateur aux Philippines.

Oscar De La Hoya, le « Golden Boy »

Fermant la marche de ce top 5, Oscar De La Hoya affiche une fortune de 200 millions de dollars (180 millions d’euros). Champion olympique en 1992 et multiple champion du monde professionnel (39 victoires pour 6 défaites), l’Américain a su convertir sa popularité en succès commercial. Surnommé le « Golden Boy », De La Hoya a parfaitement réussi sa reconversion en devenant l’un des promoteurs les plus influents de la boxe mondiale.

Ce classement illustre parfaitement comment ces pugilistes d’exception ont su transformer leurs talents sur le ring en véritables empires financiers, combinant exploits sportifs et sens aigu des affaires.