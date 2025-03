PSG - OM : Prédictions du Classique selon les bookmakers

Le choc de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM c’est ce dimanche soir au Parc des Princes.

Pour ce choc dominical de la 26e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain, leader du championnat, et l’Olympique de Marseille, son dauphin, les bookmakers ont tranché sans équivoque : les hommes de Luis Enrique sont ultra-favoris pour s’imposer dans ce Classique au Parc des Princes.

Avec une cote de 1,41, le PSG est crédité d’une probabilité de victoire de 95% selon les opérateurs. Une domination écrasante dans les pronostics, qui relègue le match nul à 5,20 (3% de probabilité) et le succès marseillais à 6,30, traduisant le fossé que les bookmakers perçoivent entre les deux formations malgré leur proximité au classement.

Dans le détail des scores exacts, les pronostics penchent clairement vers une victoire parisienne par au moins deux buts d’écart. Le 2-0 en faveur du PSG apparaît comme le résultat le plus probable avec une cote de 8,10, suivi de près par le 3-0 à 9,85 et le 1-0 à 9,90. Pour les plus optimistes supporters de l’OM, la victoire 0-1 est cotée à 22,50, tandis que le 1-2 s’envole à 17,20.

Le PSG a nettement les faveurs des bookmakers

Au rayon des buteurs potentiels, Ousmane Dembélé se dégage comme la menace offensive numéro un avec une cote de 1,96, devançant légèrement son coéquipier Gonçalo Ramos (2,09) et Bradley Barcola (2,25). Côté marseillais, Mason Greenwood est considéré comme le plus dangereux avec une cote de 3,70, suivi par Amine Gouiri (4,55) et Neal Maupay (4,75).

Les statistiques des passeurs décisifs potentiels reflètent également la domination parisienne attendue : Dembélé est crédité d’une cote de 2,95 pour délivrer une passe décisive, tandis que Barcola suit à 3,45. Dans le camp marseillais, Greenwood et Gouiri sont tous deux à 6,85, soulignant l’écart de probabilité envisagé par les bookmakers.

En somme, les opérateurs prévoient une victoire nette et sans bavure du PSG, probablement par un score de 2-0 ou 3-0, avec le trio offensif Dembélé-Ramos-Barcola dans les rôles principaux. Un scénario qui permettrait aux Parisiens de consolider leur place de leader et de prendre leurs distances avec leur rival historique dans la course au titre.