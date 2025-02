Après le mercato, ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

Le mercato de l’hiver fini, les clubs de la Ligue 1 entament la dernière ligne droit de la saison 2024-2025.

Le mercato d’hiver vient de se refermer, et les bookmakers ont déjà tracé les contours de la fin de saison en Ligue 1. Sans grande surprise, le Paris SG fait figure de grandissime favori pour remporter un nouveau titre, avec des cotes à peine croyables de 1,005.

Derrière l’intouchable PSG, l’OM et l’ASM complètent le podium

Derrière le rouleau compresseur parisien, l’Olympique de Marseille semble le plus à même de créer l’exploit, mais avec des cotes de titre à la moyenne de 17,00, les Phocéens sont conscients que leur mission s’annonce compliquée. L’AS Monaco, troisième candidat le plus crédible, pointe à 45,00, tandis que le LOSC Lille, quatrième prétendant, se maintient à 50,00.

Les outsiders que sont le RC Lens, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais oscillent entre 155 et 275 fois la mise, traduisant l’écart significatif avec le leader parisien. Les formations de seconde partie de tableau comme le Toulouse FC, le Stade Rennais, le Stade Brestois ou l’AJ Auxerre naviguent entre 1750 et 2250, illustrant leur rôle de figurants dans la course au titre.

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

Paris SG = cote de titre à 1,005

Olympique de Marseille = 17,00

AS Monaco = 45,00

LOSC Lille = 50,00

RC Lens = 155,00

OGC Nice = 265,00

Olympique Lyonnais = 275,00

Toulouse FC = 1750,00

Stade Rennais = 2000,00

Stade Brestois = 2250,00

AJ Auxerre = 2250,00

RC Strasbourg = 2500,00

FC Nantes = 2750,00

Stade de Reims = 2750,00

AS Saint-Etienne = 3000,00

Angers SCO = 3000,00

Montpellier HSC = 3500,00

Le Havre AC = 3500,00