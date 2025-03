Marathon de Barcelone 2025. Combien gagnent les vainqueurs ? Les primes de la course

C’est ce dimanche que se court le Marathon de Barcelone 2025.

C’est ce dimanche 13 mars que se dispute le Marathon de Barcelone 2025 en présence de 27 000 coureurs. Une course labellisée Gold par World Athletics, qui donne un aperçu de la valorisation des performances dans ces épreuves d’élite.

Le Marathon de Barcelone, qui s’est imposé comme l’une des courses majeures du calendrier européen, offre un barème de récompenses qui témoigne de son statut Gold Label. Cette certification, attribuée par World Athletics (anciennement IAAF), garantit un niveau d’organisation et de compétition parmi les plus élevés au monde.

Les marathons de ce calibre proposent généralement une structure de primes qui récompense non seulement les vainqueurs mais également les performances exceptionnelles comme les records du parcours ou les temps de référence. Pour les marathons labellisés Gold, les vainqueurs des catégories masculines et féminines peuvent espérer des primes allant de 10 000 à 50 000 euros selon l’importance de l’épreuve. À Barcelone, les champions masculins et féminins reçoivent des sommes comparables, reflétant la parité instaurée par les organisateurs.

Des primes en plus des contrats de sponsoring

Le podium est également récompensé avec des sommes dégressives pour les deuxième et troisième places, tandis que les coureurs classés jusqu’à la dixième position reçoivent généralement des primes plus modestes.

La structure des récompenses va au-delà du simple classement. Des bonus substantiels sont souvent attribués pour les records du parcours ou les performances sous un certain seuil de temps. Ces incitations financières peuvent parfois doubler la prime de victoire, encourageant ainsi les athlètes à repousser leurs limites.

Les primes officielles ne représentent qu’une partie des revenus potentiels des marathoniens d’élite. Les contrats de sponsoring, les primes de participation négociées en amont avec les organisateurs et les bonus des équipementiers pour les victoires ou les records complètent significativement les gains des meilleurs athlètes.

Ces récompenses, bien que substantielles pour les tout meilleurs, doivent être mises en perspective avec le niveau d’investissement personnel et professionnel que représente une carrière d’athlète de haut niveau, et les contraintes que cela suppose en termes de préparation, de déplacements et de récupération. Pour 2025, les marathons majeurs comme New York, Londres, Berlin ou Tokyo devraient maintenir, voire augmenter leurs primes, poursuivant ainsi une tendance à la valorisation croissante des performances dans cette discipline emblématique de l’athlétisme mondial.