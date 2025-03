PSG. Nasser Al-Khelaïfi bat un record de longévité

Plus de treize ans se sont écoulés depuis la nomination de Nasser Al-Khelaïfi.

Mieux que Francis Borelli qui détenait jusqu’alors ce record, Nasser Al-Khelaïfi devient ce mardi 25 mars, le président du Paris SG à la carrière la plus longue à ce poste. Promu le 4 novembre 2011, il compte plus de treize saisons au poste.

Et des succès que le club de la capitale met en avant dans un communiqué : 71 trophées conquis toutes sections confondues, dont 34 pour l’équipe masculine pour un ratio de victoires de 71% qui symbolise une domination sans partage sur la scène nationale.

Sous sa houlette, le PSG a développé un projet plus global d’académies dans 22 pays, d’espaces commerciaux à l’internationale et le nouveau campus pour plus récente finalisation d’envergure, un investissement de 300 millions d’euros pour créer un centre d’entraînement ultramoderne au service des équipes du club.