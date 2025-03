Les joueurs les plus sur-payés en Ligue 1

Il est loin désormais le temps d’un PSG avec Presnel Kimpembé pour capitaine…

Ils vivent des temps compliqués, mais ont pour eux leur contrat pour relativiser leur situation personnelle. Eux sont les joueurs les plus sur-payés de la Ligue 1, un classement que nous avons dressé en fonction des données publiés par le journal L’Equipe, dans son enquête annuelle sur les salaires de l’élite du football professionnel français.

Parce qu’ils ne jouent pas, plus, ou très peu et parce qu’ils justifient de rémunérations élevées, deux d’entre eux étant même les mieux payés de leurs équipes respectives, ils sont ce qui convient d’appeler de « couteux flops ». Coupables ou non d’être dans cette situation, c’est à l’appréciation première des coachs qui les dirigent et qui ne leur font pas ou peu confiance, soit en raison de leurs performances sur le terrain, de la stratégie appliquée, de doutes sur leur forme ou sur leur investissement personnel au quotidien. Sinon, ils sont tout simplement barré par meilleur qu’eux.

Dans cette liste il est vrai peu flatteuse pointe au sommet Presnel Kimpembé, le défenseur international du Paris SG est de retour au premier plan depuis le début de l’année, après deux ans à se soigner d’une blessure au tendon d’Achille. Depuis, il n’a joué que des bribes, mais il est pour son club (et la Ligue 1), l’un des dix joueurs les mieux payés à 640 000 euros brut mensuels estimés.

Trois joueurs de champ et deux gardiens de but

Avec lui, deux autres joueurs de champ qui sont plus encore en échec, puisqu’ils n’ont pas joué le moindre match de la saison en cours. D’abord le défenseur Chancel Mbemba, qui appartient au top 10 des joueurs de l’Olympique de Marseille les mieux payés (à 270 000 € par mois) et l’attaquant Adrien Hunou qui lui domine carrément la grille des salaires d’Angers SCO, à 110 000 euros mensuels.

Enfin, deux gardiens qui ont perdu leur influence et leur place en cours de championnat. L’ironie veut qu’ils soient voisins avec d’un côté Steve Mandanda au Stade Rennais (300 000 euros mensuels) et de l’autre Alban Lafont, à la moitié du salaire de son aîné international français avec le FC Nantes. Lafont en est un autre qui est le mieux payé de son vestiaire.