ASSE, LOSC. Ce que doit leur rapporter le transfert de Bamba à Chicago

Le LOSC percevra sa part sur le transfert de Jonathan Bamba à Chicago.

L’on connait désormais le montant de l’indemnité payée par le Fire de Chicago, pour recruter l’ailier international ivoirien, Jonathan Bamba. Ce dernier a quitté le Celta de Vigo en Liga d’Espagne pour s’engager avec la franchise de la MLS, dans le cadre d’un transfert sec et pour un contrat de deux ans, à terme de la fin de l’année 2027.

L’ASSE, le LOSC, le SCO et le Paris FC ont contribué à sa formation

L’opération, tel que le prévoit le mécanisme de solidarité de la FIFA, va rapporter sa part aux clubs qui l’ont formé depuis l’âge de 12 ans et jusqu’à ses 23 ans. A savoir l’AS Saint-Etienne principalement, mais aussi le LOSC Lille qui lui a permis de se révéler, de même qu’Angers SCO et le Paris FC qu’il a fréquenté sous la forme d’un prêt.

L’indemnité de son transfert au Fire de Chicago est donnée à 3,5 millions d’euros. Sur cette somme, il doit en revenir 122 500 euros aux Verts de l’AS Saint-Etienne et à parts identiques, 17 500 pour le LOSC Lille, autant à Angers SCO et autant encore au Paris FC. Conformément au dispositif, l’indemnité doit être versée dans les trente jours suivant le paiement du transfert s’il est payé en une fois, ou trente jours par tranche, si c’est en plusieurs fois.