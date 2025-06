Stade Toulousain – Bordeaux-Bègles. Qui sera champion de France selon les bookmakers ?

Remake de la finale de la saison dernière, ce Stade Toulousain Union Bordeaux-Bègles ne se présente pas sous une même configuration.

Remake de la finale 2024, le duel entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles samedi prochain pour le titre de champion de France de Top 14 divise les pronostics. Contrairement aux apparences, les bookmakers ne font pas du tenant du titre toulousain leur favori pour cette ultime confrontation de la saison.

Un an après leur défaite face aux Rouge et Noir, les Girondins abordent cette finale dans un contexte radicalement différent. Leur sacre européen en Champions Cup il y a quelques semaines a métamorphosé la donne psychologique. Forts de ce premier titre majeur de leur histoire, les hommes de Christophe Urios arrivent samedi avec une confiance décuplée et l’expérience récente de la gestion des grands rendez-vous.

Cette victoire continentale change également la pression qui pesait sur les épaules bordelaises. Débarrassés du statut de « club sans titre » depuis sa création en 2006, les joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles peuvent désormais aborder cette finale avec une sérénité nouvelle, loin du stress qui les avait peut-être handicapés l’an passé.

L’UBB placé en favori des bookmakers

Paradoxalement, le Stade Toulousain se retrouve dans une position d’outsider selon les opérateurs sportifs. Avec une cote de 2,00 contre 1,65 pour Union Bordeaux-Bègles, les quintuples champions d’Europe partent moins favoris que leurs adversaires. Le statut de leader de la saison régulière ne semble pas impressionner les analystes. Les bookmakers privilégient probablement la dynamique actuelle des Girondins et leur récent succès européen à la régularité toulousaine sur l’ensemble de l’exercice.

Les demi-finales ont confirmé les qualités respectives des deux finalistes. Le Stade Toulousain a maîtrisé l’Aviron Bayonnais (32-25) dans un match plus serré qu’attendu. De son côté, Union Bordeaux-Bègles a dominé le RC Toulon (39-24) avec autorité, affichant une confiance qui transpire dans les cotes des bookmakers.

Samedi, le Stade de France assistera à un duel où l’expérience toulousaine tentera de contrer l’élan bordelais dans une finale qui s’annonce d’ores et déjà historique.