OM. Facundo Medina avec un numéro inédit sur son maillot

Facundo Medina est officiellement un joueur de l’OM.

C’est fait pour Facundo Medina, première recrue estivale de l’Olympique de Marseille a se présenter sous son nouveau maillot ; ça ne saurait tarder pour le défenseur CJ Egan-Riley, tandis que doit être encore officialisée l’arrivée du milieu Angel Gomes.

Avec le 32 sur son maillot de l’OM

Pour Medina c’est donc chose faite, il s’est engagé en prêt avec option d’achat depuis le RC Lens. Avec l’Olympique de Marseille, le défenseur international argentin portera le 32 au dos de son maillot, un numéro inédit dans sa carrière professionnelle.

Un joueur sans numéro fixe

Et pourtant Facundo Medina en a-t-il porté plusieurs. Il a débuté chez les pros avec le 30 à Talleres, qu’il a rapidement troqué contre le 13. Au RC Lens, il a alterné entre le 3, le 14, le 6 et le 5. Même chose sous le maillot de l’Albiceleste qui l’a vu évoluer tantôt avec 14 ou le 2, tantôt le 16, le 15, le 2 mais plus régulièrement désormais, le numéro 4.