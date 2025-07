Les primes (prize money) de l’Euro 2025 féminin de football

Un trophée et des primes à gagner à l’Euro féminin de football en Suisse.

La parité avec les hommes est encore loin, mais l’écart se réduit. A l’occasion de l’Euro féminin 2025 qui début ce 2 juillet en Suisse, l’UEFA prévoit une une enveloppe globale de 41 millions d’euros, pour primes de la compétition. Un prize money qui est en hausse de 156% sur l’édition 2022. Cette augmentation sans précédent traduit une forme de volonté de l’instance dirigeante d’accompagner le football féminin vers un essor plus grand.

La hausse majeure ne bénéficie pas uniquement aux équipes participantes. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, les joueuses percevront directement une part garantie des gains de leur fédération, représentant entre 30 et 40% des sommes allouées. Cette mesure inédite reconnaît officiellement la contribution individuelle des athlètes au succès de leurs sélections nationales.

Les clubs européens ne sont pas oubliés dans cette redistribution élargie. Le programme de compensation, qui indemnise les formations libérant leurs joueuses pour la compétition, voit son budget doubler pour atteindre 9 millions d’euros. Ce mécanisme, calculé à raison de 985 euros par jour et par joueuse, peut rapporter jusqu’à 36 445 euros maximum à un club pour une joueuse finaliste.

Les garçons ont gagné 19,5 M€ à l’Euro dernier

L’évolution des sommes en jeu illustre parfaitement la trajectoire ascendante du football féminin. Alors que l’enveloppe totale s’élevait à 8 millions d’euros en 2017, puis 16 millions en 2022, elle atteint désormais 41 millions pour 2025. La structure des primes privilégie la participation avec 70% de l’enveloppe distribuée de manière égalitaire entre les 16 équipes qualifiées.

Chaque sélection touchera ainsi 1,8 million d’euros, soit trois fois plus qu’en 2022. Les 30% restants récompensent les performances sportives, dès la phase de groupes, jusqu’à la victoire finale qui vaut 1,75 millions d’euros. Plus tout le reste. A titre de comparaison – qui pique -, les Bleus de Deschamps, battus en 2024 en demi-finale de leur Euro, ont gagné la coquette somme de 19,5 millions d’euros. Les Françaises ne pourront pas prétendre à plus que 5,1 millions d’euros et cela à l’unique condition de réussir un parcours sans faute jusqu’à la victoire finale.

Les primes de l’Euro 2025 féminin de football

Participation = 1 800 000 €

Match nul en phase de groupes = 50 000 €

Victoire en phase de groupes = 100 000 €

Quart de finale = 550 000 €

Demi-finale = 700 000 €

Finale = 850 000 €

Vainqueur = 1 750 000 €

Maximum possible = 5 100 000 €