Qui va gagner la Coupe du monde des clubs selon Opta ?

Chelsea FC apparaît désormais comme le grand favori de la Coupe du monde des clubs 2025 selon les prédictions statistiques d’Opta, devançant le Paris SG qui perd une place par rapport aux prévisions d’avant les huitièmes de finale.

Les Blues affichent 28,4% de chances de remporter le titre selon les algorithmes du spécialiste de l’étude statistique, Opta. L’équipe londonienne bénéficie d’un tableau favorable avec 74,8% de probabilités d’atteindre les demi-finales et 57,9% de chances de disputer la finale. Le PSG, initialement donné favori, recule au deuxième rang avec 21,6% de chances de victoire finale. Les Parisiens conservent néanmoins 57,7% de probabilités de qualification en demi-finale et 35,6% d’accéder à la finale.

Derrière le duo Chelsea – PSG, le Real Madrid complète le podium avec 14,2% de chances de titre. Le Bayern Munich suit avec 11,1%, devant Borussia Dortmund (7,1%).

Parmi les équipes non-européennes, Al-Hilal présente les meilleures perspectives avec 4,4% de probabilités de victoire, suivi de Palmeiras (3,2%) et Fluminense (3%). Les calculs d’Opta s’appuient sur les performances récentes, la valeur des effectifs et les confrontations directes pour établir ces prédictions statistiques.

Vendredi 4 juillet (21h) : Fluminense – Al-Hilal

Samedi 5 juillet (3h) : Palmeiras – Chelsea

Samedi 5 juillet (18h) : PSG – Bayern Munich

Samedi 5 juillet (22h) : Real Madrid – Borussia Dortmund

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈



With the round of 16 complete, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.



Here are its latest projections…