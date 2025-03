LOSC – RC Lens. Qui va gagner le bouillant derby selon les bookmakers ?

C’est toujours un événement que le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens.

Le stade Pierre-Mauroy s’apprête à vibrer ce dimanche en soirée pour l’un des derbys les plus attendus de la saison en Ligue 1. Pour cette 27e journée, le LOSC Lille (7e) accueille son rival historique, le RC Lens (8e), dans une confrontation qui s’annonce électrique entre deux équipes séparées par cinq points au classement et qui visent chacune une place européenne.

D’après les cotations proposées par les opérateurs de paris sportifs, les Dogues partent avec les faveurs des pronostics, à domicile. Lille est ainsi donné vainqueur avec une cote de 2,12, ce qui représente une probabilité implicite de 79% de l’emporter sur sa pelouse et devant son public. Le match nul est proposé à 3,32 (15%), tandis qu’une victoire lensoise est cotée à 3,75.

Vers un match nul 1-1 dans un derby serré ?

En termes de score exact, le scénario le plus probable selon les bookmakers serait soit une victoire lilloise 1-0, affichée à 6,40, soit un match nul 1-1 cotés de près avec une cote de 5,40. Pour les plus optimistes supporters sang et or, une victoire 0-1 des Lensois est proposée à 9,05.

Du côté des buteurs potentiels, le serial-scorer lillois Jonathan David fait figure de favori avec une cote de 2,58. Son coéquipier Chuba Akpom pourrait également trouver le chemin des filets (3,55), tout comme l’ailier Edon Zhegrova (3,85). Dans le camp adverse, les espoirs lensois reposent sur le duo offensif composé de Goduine Koyalipou et M’bala Nzola, tous deux cotés à 4,15, suivis de près par Wesley Saïd à 4,40.

Le LOSC, fort de son avantage à domicile et d’une attaque plus prolifique, semble donc tenir la corde pour ce derby du Nord selon les spécialistes. Mais l’histoire nous a souvent montré que dans ce genre de rencontre à haute tension émotionnelle, les pronostics peuvent voler en éclats face à la détermination des Artésiens, toujours prêts à renverser la table dans ce duel fratricide.