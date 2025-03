ASSE. Les salaires des joueurs stéphanois cette saison 2024-2025

Nouvelle gouvernance et nouvelle politique salariale à l’AS Saint-Etienne.

Retour en Ligue 1 et changement de propriétaire et de gouvernance justifient la nouvelle approche chez les Verts de l’AS Saint-Etienne, sur la question des salaires. C’est ce que raconte L’Equipe, dans son enquête annuelle sur les contrats de l’élite du football français.

A l’AS Saint-Etienne la stratégie salariale est rigoureuse, inspiré rapporte le quotidien sportif des méthodes anciennement éprouvées par Arsène Wenger à Arsenal, qui n’est pas sans rappeler celle déjà appliquée à Sainté, par les anciens propriétaires, Caïazzo et Romeyer. A savoir des parts fixes sur les salaires, indexés à de fortes primes, moins à la performance aux objectifs du club.

Le collectif passe avant l’individuel chez les Verts

Le nouveau propriétaire, le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, a impulsé une politique claire : privilégier la performance collective sur les salaires individuels. Le système repose sur un principe simple : les revenus des joueurs sont désormais largement indexés sur les performances collectives. Un mécanisme de bonus qui encourage l’engagement et maintient la cohésion du groupe.

Pour se renforcer efficacement, l’AS Saint-Etienne a aussi misé sur des stratégies de prêts de joueurs que le club ne pourrait autrement atteindre. Avec la condition que les recrues fassent aussi des efforts individuels, à l’exemple d’Irvin Cardona, qui a fait le choix de revenir cet hiver.

Le salaire moyen chez les Verts de Saint-Etienne est estimé pour cette saison à 42 000 euros brut mensuels, il est l’un des plus modestes en Ligue 1.

Les salaires des joueurs de l’ASSE cette saison 2024-2025

Yunis Abdelhamid = 80 000 €/mois

Ibrahima Sissoko = 70 000 €/mois

Dennis Appiah = 60 000 €/mois

Irvin Cardona = 60 000 €/mois

Zuriko Davitashvili = 60 000 €/mois

Gautier Larsonneur = 60 000 €/mois

Ibrahima Wadji = 50 000 €/mois

Anthony Briançon = 50 000 €/mois

Florian Tardieu = 50 000 €/mois