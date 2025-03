Alors que Paris file vers un nouveau sacre en Ligue 1, Saint-Étienne se bat pour son maintien. Ce samedi 29 mars, les Verts accueillent le leader parisien dans un choc aux dynamiques contrastées. « Deux salles, deux ambiances », mais une même volonté/nécessité de prendre des points. ASSE – PSG 2025 en direct live streaming c’est en prime time ce soir, à voir en exclusivité sur DAZN.

Choc des extrêmes ASSE – PSG 2025 en direct live streaming

Avec 19 points d’avance sur son dauphin, le PSG domine le championnat sans partage. Toujours invaincus, les Parisiens de Luis Enrique pourraient, sous certaines conditions, être sacrés champions dès ce week-end. Pour cela, une victoire à Saint-Étienne combinée à des contre-performances de Marseille, Monaco et Nice scellerait leur couronne avant même le sprint final.

Face à eux, l’ASSE lutte pour ne pas sombrer en Ligue 2. Actuellement 17es, les Stéphanois restent à trois points du premier non-relégable, mais avec un match en retard à rejouer après l’interruption de leur rencontre face à Montpellier. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio montrent néanmoins des signes encourageants, comme en témoignent leurs récents nuls contre Angers (3-3) et Le Havre (1-1). L’attaquant belge Lucas Stassin, en pleine forme avec cinq buts sur ses cinq derniers matchs, pourrait être l’homme providentiel des Verts.

Les Verts premiers à faire tomber le leader cette saison ?

Devant leur public, les Stéphanois espèrent renverser l’ogre parisien dans un stade Geoffroy-Guichard qui promet une ambiance électrique. Pour les supporters, le match sera aussi accessible en direct sur DAZN 1, diffuseur exclusif de huit des neuf affiches de chaque journée de Ligue 1.

Ce duel entre un prétendant au titre et un club historique en lutte pour sa survie s’annonce palpitant. Entre rêve de maintien et quête de gloire, Saint-Étienne et Paris s’affrontent dans un contexte où chaque point peut bouleverser les destins. Réponse sur le terrain, dès 19h.