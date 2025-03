Ex LOSC. Le surprenant bolide bicolore de Nicolas Pépé

Duo de couleurs singulier pour la voiture de Nicolas Pépé.

Nicolas Pépé a changé de vie en quittant la Turquie pour l’Espagne l’été dernier. Et en même temps de voitures. Après avoir affolé les compteurs au LOSC Lille, puis rejoint Arsenal dans le cadre d’un transfert record, il cherche à se relancer sous le maillot de Villarreal, avec l’espoir de revenir sur le devant de l’affiche. Visible, comme l’est sa voiture : une Audi RS6-S ABT, qu’il a customisée en un duo de couleur qui détonne : du bleu tiffany mêlé de noir.

Une Audi clinquante pour retrouver la lumière ?

Les données techniques de son engin sont significatives. La puissance atteint 740 chevaux, contre 600 chevaux d’origine. Le moteur a bénéficié d’une mise à niveau avec turbocompresseur ABT et intercooler renforcé. La transformation mécanique s’accompagne d’éléments aérodynamiques en carbone, incluant des lèvres avant, lames latérales et un becquet arrière. Côté équipements, le véhicule combine des options Audi haut de gamme.

Le prix de ce modèle avoisine les 250 000 euros, plus ou moins selon les versions et options choisies et indépendamment du travail d’habillage particulier sur lequel l’attaquant bientôt trentenaire (il les aura le 29 mai) a jeté son dévolu.