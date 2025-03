6 Nations 2025. Combien rapporte à la France la victoire dans le tournoi ?

La victoire de la France aux 6 Nations 2025 est une aubaine sportive mais aussi financière.

La victoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2025 n’est pas seulement une fierté sportive, c’est aussi une manne financière considérable pour la Fédération Française de Rugby (FFR), qui en a justement bien besoin.

En s’imposant face à l’Écosse (35-16) lors de la dernière journée du Tournoi, les Bleus ont décroché leur premier titre depuis 2022, succédant ainsi à l’Irlande au palmarès de la compétition. Cette victoire finale rapporte à la Fédération Française de Rugby la somme de 7,73 millions d’euros, soit près du double de ce que percevra l’Angleterre, deuxième du classement (4,16 millions).

Si les hommes de Fabien Galthié avaient réussi le Grand Chelem, ils auraient pu ajouter 1,19 million d’euros supplémentaire à leur cagnotte. Malheureusement, la défaite d’un point concédée à Twickenham face à l’Angleterre (26-25) a privé les Bleus de ce bonus. Cette prime spéciale sera néanmoins répartie entre les six nations participantes, permettant à la France de récupérer une fraction de cette somme.

Une vraie aubaine pour la Fédération française

La répartition des primes du Tournoi des 6 Nations suit scrupuleusement le classement final. Ainsi, après la France et l’Angleterre, l’Irlande complète le podium avec 2,97 millions d’euros. Viennent ensuite l’Écosse (2,37 millions), l’Italie (1,78 million) et enfin le pays de Galles, lanterne rouge de cette édition, qui devra se contenter de 1,19 million d’euros.

Cette manne financière arrive à point nommé pour la FFR, qui traverse actuellement une période économiquement compliquée. La question de la répartition de cette somme entre la Fédération, le staff et les joueurs se pose désormais, dans un contexte de tensions budgétaires.

Pour la Fédération, ces 7,73 millions représentent bien plus qu’une simple récompense sportive : ils constituent un apport significatif au budget annuel et pourraient contribuer à financer le développement du rugby français à tous les niveaux.

Au-delà des primes directement versées, cette victoire dans le Tournoi des 6 Nations devrait également générer des retombées indirectes : augmentation des ventes de produits dérivés, regain d’intérêt des sponsors, et potentiellement hausse de la fréquentation des stades pour les prochaines rencontres internationales. La victoire des Bleus, trois ans après leur dernier sacre, confirme la bonne santé sportive du rugby français à l’approche de la Coupe du Monde 2027, tout en offrant une bouffée d’oxygène financière bienvenue à la Fédération.