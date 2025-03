PSG – OM. Programmation XXL, ce que prévoit DAZN pour le Classique

DAZN se met en quatre pour le Classique PSG – OM, ce dimanche.

Pour la diffusion du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ce dimanche 16 mars à 20h45, DAZN met les petits plats dans les grands. La plateforme de streaming sportif déploie un dispositif particulier pour couvrir cette affiche phare de la 26e journée de Ligue 1.

Le programme s’annonce chargé avec près de 10 heures de direct. Les festivités débuteront dès 19h20 avec « Le Mag Live » en accès gratuit, animé par Virginie Sainsily entourée de consultants de renom : Benoît Cheyrou, Walid Acherchour et l’ancien parisien Jérémy Ménez. Les téléspectateurs pourront notamment profiter d’interviews exclusives avec Luis Enrique, entraîneur du PSG, et Roberto de Zerbi, son homologue marseillais.

Point fort de cette programmation : la présence de Javier Pastore, ancienne idole du Parc des Princes, qui viendra partager son expertise et échanger avec son ex-coéquipier Jérémy Ménez entre 20h et 20h15. Les coulisses VIP seront également couvertes par Séverine Parlakou et l’humoriste David Azria.

Un PSG – OM à voir aussi dans les salles obscures

Alors que la plateforme renouvelle ses offres commerciales à la baisse pour les téléspectateurs, DAZN innove également sur le plan technologique avec « DataZone », une approche alternative du match basée sur les statistiques en temps réel et la réalité augmentée. Cette diffusion parallèle sera commentée par le duo Brak et Scipion pour une approche analytique de la rencontre.

Événement sans précédent en France, le diffuseur s’est associé à IMAX pour retransmettre la rencontre sur grand écran dans six salles Pathé. Un tel engouement s’est manifesté que toutes les séances affichent complet, témoignant de l’attrait particulier de ce PSG – OM.

La journée sera complétée par une couverture intensive sur les réseaux sociaux de la plateforme dès 13h et se poursuivra après la rencontre avec l’émission « DLZ » (Dans La Zone) à 23h, également accessible gratuitement, où Jérémy Ménez recevra notamment l’entraîneur Julien Stéphan et Jimmy Cabot pour décrypter la rencontre.