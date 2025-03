Le LOSC reprend en main son merchandising

Le LOSC reprend en interne l’activité merchandising.

Le LOSC Lille a officialisé la réintégration complète de ses activités de merchandising, mettant fin à plusieurs années de collaboration avec un partenaire externe. Cette décision stratégique, effective depuis le 1er mars 2025, s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens avec les supporters et d’optimiser l’expérience client.

Une recrue pour accompagner le changement

Pour piloter cette nouvelle organisation, le LOSC a recruté Maëla Ollivier au poste de responsable retail et réseaux. Forte de son expérience dans de grands groupes comme Auchan, Kiabi, Leroy Merlin et LEGO, cette professionnelle de 43 ans dirigera une équipe d’une douzaine de collaborateurs spécialement formés à l’écosystème du club.

Cette internalisation permettra au LOSC de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des produits dérivés jusqu’à leur distribution, avec l’ambition d’offrir une « expérience 100% lilloise » à ses supporters.

De nouvelles collections sont en préparation

Le club s’appuie actuellement sur deux points de vente physiques dans la métropole : la boutique historique de la Decathlon Arena, ouverte en 2012 et davantage orientée vers l’expérience stade et celle du centre-ville, inaugurée en 2020 au 38-44 rue Faidherbe, qui propose une gamme plus large destinée tant aux supporters qu’aux habitants de Lille.

En complément de ces deux espaces, qui devraient se transformer en « véritables lieux de découvertes et de souvenirs », le LOSC prévoit également de développer sa boutique en ligne pour améliorer l’expérience utilisateur. De nouvelles gammes de produits sont actuellement en préparation et seront dévoilées dans le courant de l’année.