PSG. Le PSG recrute un nouveau sponsor grâce à Kvaratskhelia

Water MTIS est un nouveau partenaire régional du PSG signé jusqu’en 2028.

Le Paris Saint-Germain confirme sa stratégie d’expansion internationale en annonçant ce mardi 18 mars un nouveau partenariat régional avec Water MTIS, une marque d’eau minérale premium géorgienne appartenant au portefeuille de The Coca-Cola Company. Ce rapprochement, scellé pour quatre ans, intervient quelques semaines après le recrutement de l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples lors du mercato hivernal.

Le club parisien démontre, une fois de plus, sa capacité à tirer profit de la présence de ses joueurs internationaux pour étendre son influence commerciale. Cette stratégie s’était déjà illustrée récemment avec la signature d’un partenariat similaire avec SK Magic, une marque sud-coréenne, pays d’origine de son attaquant Lee Kang-in.

L’intérêt de la Géorgie pour le PSG grandi avec Kvaratskhelia

Cette collaboration avec MTIS, qui incarne la philosophie « LIVE fully » et représente l’esprit « audacieux et résilient » de la Géorgie, vise à renforcer l’engagement du PSG auprès de ses supporters géorgiens, dont l’enthousiasme pour le club ne cesse de croître. Des activations exclusives seront mises en place pour permettre aux fans de vivre leur passion de manière plus immersive.

« Ce partenariat illustre notre engagement commun en faveur de l’innovation et de l’excellence », s’est félicitée Nicola Ibbetson, Directrice Sponsors du Paris Saint-Germain, tandis que Temur Tchkonia, Président de Coca-Cola Bottlers Georgia, a souligné l’alignement de cette alliance avec la vision de sa marque « de soutien au sport, à la jeunesse et à l’innovation à l’international ».

Cette nouvelle collaboration s’inscrit parfaitement dans la stratégie globale du PSG visant à étendre et à fédérer sa communauté mondiale de supporters, un objectif que le club poursuit méthodiquement à travers ses recrutements sportifs et ses partenariats commerciaux.

