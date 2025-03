PSG… Les clubs de foot qui gagnent le plus grâce à la vente des maillots

Grâce à sa popularité, nourrie par ses performances sportives, le Real Madrid génère le plus de revenus du merchandising.

La preuve s’il en était besoin, que les stars du football, si elles sont chères à recruter, contribuent largement à doper les revenus des clubs. En Europe, dans le gratin des plus gros clubs du Vieux Continent, deux équipes ont vu leurs revenus tirés du merchandising reculer en 2024, sur la période 2019 : la Juventus et le Paris SG.

Le merchandising en baisse au PSG avec le départ des stars

Les explications tiennent au même phénomène pour chacun. Les uns, que sont les Bianconeri, avaient à l’époque un certain Cristiano Ronaldo pour porter leurs couleurs. Quant aux Parisiens, s’ils n’avaient pas encore reçu le concours de Lionel Messi, ils pouvaient compter sur le duo Neymar/Mbappé pour vendre des maillots, deux ans après leur arrivée au club de la capitale. Traduit par les chiffres, le PSG a généré 81 millions d’euros de recettes du merchandising, principalement de la vente des tuniques aux supporters, en 2024 contre 117 millions cinq ans plus tôt.

20% du total des revenus générés par le club parisien

Ce sont les chiffres publiés par l’UEFA qui classe les 20 premiers en Europe sur le terrain des ventes de produits dérivés aux fans. Le Real Madrid domine la catégorie devant le duo Bayern Munich et FC Barcelone. Ces vingt là pèsent 1,8 milliard d’euros et en 2024, ils sont en augmentation de 26%. C’est au Fenerbahçe que les bénéfices comptent le plus sur l’ensemble des revenus, à hauteur de 34% du chiffre d’affaires du club turc. Pour le Paris SG, le ratio est de 20%.

Les clubs de foot qui gagnent le plus grâce à la vente des maillots

1. Real Madrid = 196 M€

2. Bayern Munich = 171 M€

3. FC Barcelone = 171 M€

4. Liverpool = 146 M€

5. Manchester United = 146 M€

…

6. Paris SG = 81 M€