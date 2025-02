PSG. Le maillot du Paris Saint-Germain valorisé à 160 M€

Le maillot du PSG et ce que lui rapportent ses sponsors.

Un sponsor perdu sur la manche, un autre gagné dans le dos. Telle est l’évolution des commanditaires présents sur le maillot du Paris SG, cette saison 2024-2025. A la marque GOAT qui, tel que nous vous le révélions en exclu sur Sportune, a achevé son contrat au 30 juin dernier s’est substitué Snipes, recrutée en ce début d’exercice. GOAT avait l’espace sur la manche, Snipes l’a dans le bas du dos.

Pour cet espace, l’enseigne allemande de sneakers et de vêtements streetwear paie, selon nos informations, l’équivalent d’une dizaine de millions d’euros annuels. Cela s’ajoute aux deux collaborations premium du Paris Saint-Germain. Le club les classe à la ligne « partenaires principaux ». Il y a d’abord l’équipementier Nike (et sa division Jordan brand) qui verse l’équivalent de 80 millions d’euros annuels. C’est le sponsor qui rapporte le plus.

Un équipementier et deux sponsors visibles sur le maillot du PSG

Le complète la compagnie aérienne Qatar Airways qui occupe l’espace à l’avant des tuniques des joueurs de Luis Enrique. Depuis l’extension du contrat en ce mois de janvier, elle paie près de 70 millions d’euros par saison. C’est à ce titre le commanditaire à l’avant d’un maillot le plus cher du football, de l’ordre des collaborations nouées par le Real Madrid avec Emirates, le FC Barcelone et Spotify ou Manchester United et Snapdragon.

Au total des sponsors, équipementier plus marques visibles sur la tunique, le maillot du Paris Saint-Germain est valorisé cette saison 2024-2025 à près de 160 millions d’euros. Plus ou moins selon notamment, les performances sportives du club en France et sur la scène européenne.