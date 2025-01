PSG. Combien va rapporter le nouveau contrat signé avec Qatar Airways ?

Un nouveau deal à la hausse pour le PSG avec Qatar Airways.

Officialisé dans la matinée ce lundi, le Paris SG va poursuivre sa collaboration avec la compagnie aérienne Qatar Airways, qui va conserver l’espace premium à l’avant des maillots de matchs (Ligue 1 et coupe d’Europe), d’entraînements et d’échauffements pour les prochaines saisons jusqu’en 2028.

Un contrat à la hausse pour le PSG avec Qatar Airways

La collaboration s’épaissit puisqu’elle inclut désormais Qatar Duty Free et l’aéroport international Hamad, dans le processus d’accord. Ce partenariat ainsi étendu est conséquemment plus cher pour la marque associée, qui va désormais payer de 65 à 70 millions d’euros par an, plus bonus à la performance, contre une soixantaine de millions d’euros de valorisation du contrat jusqu’alors.

Proche des standards du Real Madrid et du FC Barcelone

Avec ce nouvel accord, le Paris SG va ainsi se rapprocher des standards les plus élevés en la matière que sont les collaboration du Real Madrid avec l’autre compagnie aérienne, Emirates, ou le FC Barcelone associé à Spotify. Chacun de ces deux sponsoring rapportent l’équivalent de 70 millions euros annuels aux deux géants du football espagnol.