Les 10 sponsors maillots les plus chers du football cette saison 2024-2025

Avec Qatar Airways, le PSG compte l’un des sponsors sur le maillot le plus cher du football international cette saison 2024-2025.

Il y a corrélation évidente entre le prestige sportif, le potentiel commercial et merchandising des club et la valorisation des sponsors à l’avant sur leurs maillots. Ainsi peut-on remarquer que cette saison 2024-2025, les 10 sponsors majeurs à l’avant des tuniques sont visibles sur les pièces des clubs qui vendent chaque année le plus de maillots à leurs supporters.

Trois clubs ont des partenariats à 70 M€ la saison

Pour la première fois, trois clubs partagent la tête du classement avec des contrats en valeur proche de 70 millions d’euros par an : le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United, avec respectivement la compagnie aérienne Emirates, la plateforme musicale Spotify et le fabricant de puces électroniques, Snapdragon. Cette égalité au sommet souligne la compétitivité croissante entre les géants du football pour attirer les sponsors les plus généreux.

La Premier League confirme sa popularité et le poids de ses accords commerciaux, supérieurs à tout le reste du monde. En plus de Manchester United, quatre autres clubs anglais figurent dans le top 10 : Manchester City, Liverpool, Arsenal et Tottenham. Les Citizens empochent 65 millions d’euros grâce à leur partenariat de longue date avec Etihad Airways, tandis que Liverpool et Arsenal, respectivement sponsorisés par Standard Chartered et Fly Emirates, touchent 58,5 millions d’euros chacun. Tottenham ferme la marche avec ses 45 millions d’euros provenant de la AIA.

Le PSG et le Bayern au milieu des clubs anglais et espagnols

Mais ce classement révèle aussi des absences notables. Des clubs historiques comme la Juventus Turin et Chelsea se retrouvent sans sponsor maillot principal cette saison, soulignant les défis économiques auxquels font face même les équipes les plus renommées. Quant au Paris Saint-Germain et au Bayern Munich, seuls représentants de la Ligue 1 et de la Bundesliga dans ce top 10, ils démontrent ici leur capacité à rivaliser financièrement avec l’élite anglaise et espagnole.

Le top 10 des sponsors maillots les plus chers en 2024-2025

Real Madrid (Fly Emirates) = 70 M€

FC Barcelone (Spotify) = 70 M€

Manchester United (Snapdragon) = 70 M€

Paris Saint-Germain (Qatar Airways) = 68,5 M€

Manchester City (Etihad Airways) = 65 M€

Liverpool (Standard Chartered) = 58,5 M€

Arsenal (Fly Emirates) = 58,5 M€

Bayern Munich (T-Mobile) = 50 M€

Tottenham (AIA) = 45 M€

Atletico Madrid (Riyadh Air) = 40 M€