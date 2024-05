PSG 6e à 1,1 M, classement des clubs qui vendent le plus de maillots en Europe

Un produit star que le maillot du PSG pour les fans de football.

Soutenu par la présence de stars mondiales anciennes (Messi, Neymar) ou actuelles (Kylian Mbappé), le merchandising au PSG s’est accéléré ces dernières années pour installer le champion de France dans le contingent des références européennes, à plus du million de maillots vendus en moyenne sur les cinq derniers exercices sportifs. C’est ce que que nous apprend l’étude signée pour Sportune du Dr Rolhmann du cabinet PR Marketing, qui fait référence en la matière.

Le PSG appartient aux clubs qui écoulent plus du million de maillots

Au Paris Saint-Germain, le secteur a presque doublé sur la dernière décennie passant d’une moyenne de 698 000 maillots vendus sur la période 2013-2018 à 1,1 million sur les cinq dernières saisons de 2018 à 2023. Le club progresse ainsi de la huitième à la sixième place européenne, à des niveaux proches des références européennes. Qui sont majoritairement anglaises.

Grâce à Erling Haaland, Manchester City progresse vite dans la hiérarchie

Manchester United en est une qui dure dans le temps, malgré les résultats sportifs déclinants. Liverpool est Manchester City en sont deux autres qui progressent le plus sur dix ans, de 75,5% pour les Reds nouveaux dominants en l’espèce et de 88,8 % pour les Citizens, désormais solidement installés dans le top 10. L’étude souligne l’importance d’Erling Haaland pour ce business, le Norvégien est le joueur ayant vendu le plus de maillots à son nom la saison dernière.

La Ligue 1 enregistre la plus forte progression sur les 20 dernières saisons

Sur une période plus large de 20 ans, les ventes des 98 meilleurs clubs européens ont augmenté de 157%, la Premier League anglaise a dépassé ce seuil de 10 pour cent de plus, tandis que la Ligue 1 est en tête avec une augmentation globale de 231%. La Ligue 1, nous nous y intéresserons plus en détail, dans un prochain sujet dédié.

Les 10 clubs qui vendent le plus de maillots en Europe *

1. Liverpool = 1 790 000

2. Manchester United = 1 730 000

3. FC Barcelone = 1 450 000

4. Bayern Munich = 1 410 000

5. Real Madrid = 1 400 000

6. Paris SG = 1 100 000

7. Juventus = 906 000

8. Chelsea = 836 000

9. Manchester City = 823 000

10. Arsenal = 738 000

* Estimations à la moyenne sur cinq ans, de la période 2018 à 2023