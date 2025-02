PSG n°2, les clubs qui gagnent le plus à la billetterie en 2025

Grâce à son nouvel écrin, le Real Madrid génère des revenus records.

Voilà qui renforce la conviction des dirigeants du Paris Saint-Germain, dans leur envie farouche de changer de stade. Ce n’est pas pour l’illusion d’attirer plus de monde et justifier des meilleures affluences futures, sinon d’Europe, peut-être au moins en France. Il en va surtout d’ouvrir de nouvelles perspectives financières par l’activation d’un levier qui peut facilement se mesurer par l’exemptée du Real Madrid.

Il y a six ans, avant que le monde ne bascule sous Covid avec des stades à huis clos, puisque dans les mois qui suivirent, le géant d’Espagne entreprenne de grands travaux de rénovation de son stade Bernabeu, il générait 143 millions d’euros de revenus à la billetterie. Au 30 juin 2023, à quelques semaines sur la fin du chantier, elle rapportait 122 millions d’euros. Et la saison dernière, sur douze mois de pleine exploitation de son nouvel écrin, la ligne « matchday » a plus que doublé, à 248 millions d’euros.

Le PSG recule derrière le Real Madrid

Si bien que le Paris SG, jusqu’alors faisant référence en la matière en dépit d’un Parc des Princes plus petit que la concurrence, mais à la faveur de package VIP parfaitement exploités, doublés d’un taux de remplissage maximal recule deuxième en 2024, à lointaine distance du club champion d’Europe.

Avec des droits de l’audiovisuel de plus en plus fragile et concurrentiel et du sponsoring qui a peut-être atteint une forme d’apogée, l’exploitation des stades est devenu le meilleur levier pour les clubs qui visent de soutenir la croissance. C’est ainsi, notamment, que le Real Madrid est devenu le premier club de football de l’histoire à franchir le seuil du milliard de revenus de l’opérationnel.

Si bien d’ailleurs que beaucoup d’autres s’y sont mis (FC Barcelone), ou envisagent de le faire (Manchester United, Chelsea et le PSG notamment).

Les 10 clubs qui gagnent le plus à la billetterie en 2025

Real Madrid,= 248 M€

Paris SG = 170 M€

Arsenal = 153 M€

Manchester United = 152 M€

Liverpool = 132 M€

Bayern Munich = 121 M€

Barcelone = 103 M€

Borussia Dortmund = 93 €M

Chelsea 93 M€

Manchester City = 88 M€