Après ce mercato, classement des effectifs les plus chers en Ligue 1

Le mercato de l’hiver terminé, un oeil sur la valorisation des équipes.

Qui sont les gagnants et perdants du mois de janvier, sur le marché des transferts de l’intersaison ? Tout dépend de quel point de vue l’on regarde, car il y a à la fois l’aspect sportif et le financier. Sauf à réussir à conjuguer les deux.

Le RC Lens se dévalorise d’un Khusanov

Globalement et, tel que nous l’avons détaillé sur Sportune, à l’exception des trois clubs déficitaires au ratio des cessions et des recrues, les clubs de la Ligue 1 sont soit restés à l’équilibre, soit ils ont dégagé des bénéfices. Et qui dit bénéfices, dit bien souvent collectif qui se déprécie. C’est notamment le cas du RC Lens, que Transfermarkt estimait à 172,15 millions d’euros au terme du mercato de l’été, contre 133,9 millions après celui de janvier. Une différence de plus ou moins 40 millions d’euros, comme la vente d’Abdukodir Khusanov à Manchester City.

Sans se renforcer le LOSC se bonifie

A l’inverse, et alors qu’il est resté sur la réserve en janvier, le LOSC Lille est le collectif qui se valorise le plus. Il le doit donc moins à ses renforts qu’aux performances des hommes de Bruno Génésio sur le rectangle vert, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions.

Les 18 clubs du championnat de France élite approchent au cumul les 3,55 milliards d’euros pour une valorisation moyenne d’un peu plus de 197 millions, qui est à peu de chose près celle du RC Strasbourg, huitième au classement actuel des collectifs les plus chers.

Classement des effectifs les plus chers en Ligue 1

Paris SG = 870,5 millions d’euros

AS Monaco = 403,7 millions d’euros

LOSC Lille = 297,35 millions d’euros

Olympique de Marseille = 293,5 millions d’euros

OGC Nice = 219,6 millions d’euros

Olympique Lyonnais = 218,93 millions d’euros

Stade Rennais = 204,9 millions d’euros

RC Strasbourg = 196,45 millions d’euros

RC Lens = 133,9 millions d’euros

Stade Brestois = 120,15 millions d’euros

Stade de Reims = 116,4 millions d’euros

FC Nantes = 102,05 millions d’euros

Toulouse FC = 82,3 millions d’euros

Le Havre AC = 72,15 millions d’euros

AJ Auxerre = 65,6 millions d’euros

Montpellier HSC = 63,75 millions d’euros

AS Saint-Etienne = 52,7 millions d’euros

Angers SCO = 38,65 millions d’euros