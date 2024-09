Après le mercato, classement des effectifs les plus chers en Ligue 1

Le mercato achevé, quelle est la valorisation des collectifs de la Ligue 1 ?

Depuis ce vendredi 30 août à 23h, les collectifs de la Ligue 1 saison 2024-2025 sont figées, puisque le marché des transferts de l’été est terminé. Il reste néanmoins quelques possibilités, d’une part dans le sens des cessions de contrats de joueurs car le mercato n’est pas terminé partout dans le monde. Et à l’inverse, il est permis de se renforcer par l’embauche de joueurs contractuellement libres. Et il s’en trouve de très bons sur le marché.

Une Ligue 1 valorisé à plus de 3 milliards au cumul des 18 clubs

Ces exceptions mises à part, voilà donc ci-dessous la valorisation marchande des dix-huit effectifs de cette Ligue 1, d’après les estimations de la plateforme Transfermarkt. Cumulés, il approche les 3,5 milliards d’euros, pour une moyenne par club à 195 millions d’euros, comme l’équivalence quasiment tout pile du Stade Rennais.

La majorité des effectifs s’est bonifiée dans le money time du mercato

Dans le money time du mercato, entre la mi-août et la fin du mois et du marché, la majorité des effectifs des clubs se sont valorisés, en particulier celui du promu AJ Auxerre (+64,8%) et su Stade Brestois (+46,9%). Inversement, le groupe rennais a vu sa valorisation fondre de 20,9%. Il faudra désormais patienter jusqu’au mois de janvier et l’ouverture du mercato hivernal, pour voir de nouveaux changements dans les équipes de l’élite.

Classement des effectifs les plus chers en Ligue 1

Paris Saint-Germain = 882,7 millions d’euros

AS Monaco = 347,2 millions d’euros

Olympique de Marseille = 298,3 millions d’euros

Olympique Lyonnais = 256,0 millions d’euros

LOSC Lille = 247,7 millions d’euros

OGC Nice = 226,7 millions d’euros

Stade Rennais FC = 196,95 millions d’euros

RC Lens = 172,15 millions d’euros

RC Strasbourg Alsace = 159,4 millions d’euros

Stade Brestois 29 = 123,7 millions d’euros

Stade de Reims = 119,35 millions d’euros

FC Nantes = 94,05 millions d’euros

Montpellier Hérault SC = 91,7 millions d’euros

Toulouse FC = 81,85 millions d’euros

Le Havre AC = 68,45 millions d’euros

AJ Auxerre = 55,95 millions d’euros

AS Saint-Étienne = 44,7 millions d’euros

Angers SCO = 32,9 millions d’euros