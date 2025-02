OM, PSG, RC Lens, ASSE, OL, LOSC. La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur ce mercato de l’hiver

Au différentiel des dépenses et des recettes sur ce marché de l’hiver, la Ligue 1 est positive d’un peu plus de 50 M€.

Du premier au dernier jour, le Stade Rennais aura animé le mercato de l’hiver 2024-2025 en Ligue 1. Il y a un an à pareille époque, c’était l’Olympique Lyonnais, cette fois, c’est le club breton qui sort comme l’un des acteurs majeurs de ce mois de janvier. L’été dernier, il était celui qui avait réalisé les plus gros bénéfices à la balance des cessions (+60 M€), il a presque tout réinvesti pour se renforcer cet hiver.

Le Stade Rennais et le PSG pour deux des principaux animateurs du mercato

Le Stade Rennais et avec le Paris SG qui a la particularité d’avoir à la fois enrôlé la recrue la plus onéreuse (Khvicha Kvaratskhelia à 70 M€), et d’enregistrer la cession la plus chère avec Xavi Simons (50 M€ hors bonus, pour un transfert définitif au RB Leipzig). Sur ce mois de janvier désormais achevé, à la différence entre les dépenses pour se renforcer (201,8 M€) et les recettes des mutations de joueurs (259,2 M€), la Ligue 1 pour l’ensemble de ses 18 clubs est positive de 57,4 millions d’euros.

Mais le résumé ci-dessous et en page suivante ne dit pas nous où reflète une tendance qui s’accroît de plus en plus et surtout en France, mue par un nécessaire besoin d’économie : sur les presque 70 joueurs transférés dans le sens des arrivées, l’écrasante majorité a été recruté sous la forme d’un prêt assorti ou non d’une option d’achat.

Balance des transferts en Ligue 1 au terme du mercato de l’hiver

Club Dépenses Recettes Balance en transfert RC Lens 7,3 M€ 54 € +46,7 M€ Stade de Reims 13,85 M€ 38 M€ +24,15 M€ Olympique Lyonnais 0 € 29,3 M€ +29,3 M€ Montpellier Héraut SC 0 M€ 14,5 M€ +14,5 M€

Voir le détail de la Ligue 1 en page 2