La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur ce mercato

Toutes les équipes de la Ligue 1 n’étaient pas logées à même enseigne sur ce marché des transferts.

Les apparences peuvent parfois être trompeuses. Alors que la Ligue 1 s’inquiètent et l’exprime publiquement, à la suite des négociations autour de la nouvelle grille des droits TV, alors que plusieurs clubs ont revu à la baisse leurs budgets prévisionnels de la saison, finalement les dix-huit clubs de l’élite du football français n’ont pas tremblé sur ce marché des transferts.

La Ligue a investi autant qu’il y a un an. Mais les apparences sont un peu trompeuses

Car selon une étude de l’Observatoire du football, la Ligue 1 a investi autant voire même un peu plus cet été 2024, qu’un an plus tôt en 2023. Mais ce rapport est à nuancer car ce marché des transferts fut à plusieurs vitesses entre des équipes dispendieuses et moins regardante sur la situation contextuelle et d’autres qui au contraire ont joué avec le frein à main et l’économie de circonstance.

Un mercato de Ligue 1 à deux vitesses et une fracture claire entre les riches et les modestes

Au bilan final, c’est plutôt équilibré entre les formations qui ont plus dépensés que vendues et les autres qui leur sont opposés. Désormais, les 18 clubs de la Ligue 1 n’ont plus le droit de recruter de joueurs sous la forme d’un transfert payant (ils sont libres de se renforcer avec des joueurs sans club). Ils passeront à la fin de cette année 2024 un nouvel examen devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), préalable obligatoire pour pouvoir se renforcer à la prochaine fenêtre du marché, comme de tradition fixée au mois de janvier.

Balance des transferts en Ligue 1 au terme du mercato

Club Dépenses Recettes Balance en transfert Stade Rennais 78,3 M€ 138,3 € +60 M€ Toulouse FC 7,5 M€ 55,3 M€ +47,8 M€ LOSC Lille 23 M€ 62 M€ +39 M€ Stade de Reims 0 € 13,9 M€ +13,9 M€

Voir le détail de la Ligue 1 en page 2