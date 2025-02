Kylian Mbappé rejoint Jay-Z dans l’actionnariat de Wristcheck

Kylian Mbappé est entré au capital de la place de marché de montres de luxe, Wristcheck.

Kylian Mbappé élargit son portefeuille d’investissements. Via son fonds Coalition Capital, celui par lequel il a notamment repris le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2, l’attaquant du Real Madrid vient de prendre des parts dans la plateforme de commerce de montres de luxe Wristcheck.

Cette opération marque un nouveau tournant dans la diversification des activités du champion du monde 2018, qui passe ainsi du statut d’ambassadeur de marque à celui d’investisseur dans l’industrie horlogère. Le footballeur de 26 ans, collectionneur averti et ambassadeur d’Hublot depuis 2018, rejoint un cercle d’investisseurs prestigieux dont le rappeur et homme d’affaires Jay-Z, qui avait injecté des fonds dans l’entreprise hongkongaise l’été dernier lors d’une levée de 5 millions de dollars.

Marché très prisé que celui des montres de luxe

Fondée en 2020 par l’influenceur horloger Austen Chu, Wristcheck s’est imposée comme une référence dans le commerce de montres d’occasion authentifiées par des horlogers formés en Suisse. La startup a déjà levé plus de 13,6 millions de dollars auprès d’investisseurs de renom, notamment le fonds Alibaba Entrepreneurs et K3 Ventures.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large d’implication des célébrités dans le commerce de montres de luxe. Cristiano Ronaldo et Charles Leclerc sont ainsi actionnaires de Chrono24, tandis que John Legend, J Balvin et Kevin Hart ont misé sur la plateforme Bezel.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs