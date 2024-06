Charles Leclerc rejoint Cristiano Ronaldo au capital de Chrono24

Un nouvel investissement au portefeuille de Charles Leclerc.

Charles Leclerc, pilote Ferrari et récent du Grand Prix de Monaco, a annoncé son investissement dans la plateforme de vente de montres de luxe Chrono24. Leclerc, qui est également un grand amateur de montres, rejoint un groupe d’investisseurs de renom qui comprend le footballeur Cristiano Ronaldo, déjà actionnaire de l’entreprise depuis juillet 2023.

Charles Leclerc et son frère investissent dans Chrono24

Le frère de Leclerc, Lorenzo, qui agit en tant que conseiller pour ses entreprises, est également devenu investisseur dans Chrono24. « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir Charles et Lorenzo dans notre aventure Chrono24 », a déclaré Carsten Keller, PDG de l’entreprise. « Les frères Leclerc sont très respectés et partagent notre passion pour les montres, ainsi que la recherche de l’excellence. Leur expérience est formidable, et ensemble, nous sommes prêts à franchir de nouvelles étapes. »

Cristiano Ronaldo dans l’actionnariat depuis quasiment un an

L’investissement de Leclerc dans Chrono24 est un nouveau signe de l’attrait croissant du monde des montres de luxe pour les athlètes. Cristiano Ronaldo, ambassadeur de plusieurs marques horlogères, est un exemple de cette tendance. « Le monde des montres m’a toujours captivé comme l’une de mes passions », a précisé Leclerc. « Il existe une véritable union entre les amateurs de montres du monde entier, et mon frère et moi sommes ravis de faire partie de cette communauté de manière encore plus profonde, grâce à notre investissement dans Chrono24. »

Cet investissement devrait contribuer à renforcer la position de Chrono24 en tant que leader mondial de la vente de montres de luxe sur le digital.