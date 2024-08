PSG: Un sponsor majeur sur le maillot effacé des tablettes

Sponsor marquant par son nom, le groupe GOAT n’est plus à l’affiche des communications du PSG.

Retirée l’air de rien des supports de communication, comme nous l’avons appris à Sportune, la fin de la collaboration si elle vient à se confirmer ne serait pas anodine pour le Paris Saint-Germain. Car il est effet question du retrait de la marque GOAT, un commanditaire d’importance pour le club de la capitale étant jusqu’alors inscrit à la ligne des « partenaires principaux », au même titre l’équipementier Nike et la compagnie aérienne, Qatar Airways.

Le PSG a retiré GOAT de ses supports de communication

GOAT, une plateforme en ligne globale et lifestyle a rejoint en 2021 le Paris SG, dans le cadre d’un contrat sur trois ans, estimé à 50 millions d’euros au global. Selon nos observations, il n’aurait donc pas été reconduit pour cet exercice 2024-2025. Au-delà de l’aspect financier du deal, GOAT était le sponsor manche sur les maillots des joueurs du Paris Saint-Germain et à ce titre, l’un des plus chers sur les maillots des clubs du football européen, à cet emplacement.

Des sponsors retirés ou qui n’ont pas été reconduits

A l’instant pour nous décrire ces lignes, il n’y a pas eu d’annonce pour la suite, sans quoi les hommes de Luis Enrique reprendront donc leur saison sans marque apparente sur la manche. Rappelons que tel que nous vous l’apprenions sur Sportune, le PSG a aussi perdu le sponsoring d’Orange cette saison (la marque s’est retirée des clubs qu’elle soutenait, l’OM et l’OL en plus du PSG), ainsi que dans un registre plus mineur, la fin prématurée de l’association avec une marque nigériane, un an avant la fin normalement prévue du partenariat. Il a aussi réduit de 10 à 3 le nombre de ses « partenaires officiels ».