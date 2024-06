OM, PSG, OL: Un sponsor commun aux trois clubs se retire

Partenaire premium du PSG et de l’OL, Orange ne renouvellera pas son contrat passé le 30 juin qui arrive.

Partenaire « premium » du PSG et de l’OM et « officiel » de l’OL, le groupe Orange ne renouvellera pas ses contrats à leur terme, au dernier jour de la saison 2023-2024 en cours que la date du 30 juin. L’information est celle du Sportbusiness.club qui précise que l’opérateur de téléphonie souhaite à l’avenir concentrer ses investissements sur les équipes de France hommes et femmes et le football amateur.

Orange cesse ses partenariats avec le PSG, l’OL et l’OM mais reste naming du Vélodrome

Orange fut un temps un partenaire majeur de l’Olympique de Marseille, mis à l’avant des maillots de l’équipe professionnelle pendant deux ans, au cours des saisons 2017-2018 et 2018-2019. La fin de ces partenariats avec trois des plus gros palmarès du football national de clubs ne concerne pas à Marseille le naming de la marque avec le stade Vélodrome signé en 2016 et pour dix ans.

Orange est un acteur majeur du sport français, également partenaire dans d’autres disciplines, telles que le rugby ou le cyclisme, mais aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.