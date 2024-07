PSG: Un sponsor se retire prématurément

Le partenariat du PSG et de Soklin s’est achevé plus vite qu’il était initialement prévu.

C’est un partenariat « mineur » comparé à d’autres, mais une collaboration qui n’en demeure pas moins achevée plus vite que cela avait été au départ annoncé. Depuis le 1er juillet et le commencement de la nouvelle saison, tel que nous l’avons découvert à Sportune, le PSG a retiré de ses supports de communication, son association avec la marque nigériane de détergent Soklin, à la propriété du groupe Wings.

Soklin effacé des tablettes du PSG avec une saison d’avance

Le partenariat a été signé en 2022 comme une collaboration dite « régionale », c’est-à-dire à portée géographique réduite ; en l’espèce dans 5 pays de l’de l’Ouest : Le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali. Le contrat a été signé pour trois ans, jusqu’en 2025, mais il a donc été écourté d’un an. Nous avons sollicité le club de la capitale pour qu’il nous donne une explication, malgré nos relances, nous n’avons pas eu de retour au jour d’écrire ces lignes.

Le PSG n’a plus non plus la contribution d’Orange

SoKlin n’est pas le seul partenariat que ne compte plus le PSG cette saison 2024-2025. Il n’a plus non plus, tel que nous l’évoquions récemment, la contribution de l’opérateur Orange qui était alors un partenaire premium. Le groupe s’est retiré du sponsoring de club, au PSG, mais aussi à l’OM (hors naming du Vélodrome) et l’OL qu’il soutenait également, mais à la différence de Soklin, le contrat est ici arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé.