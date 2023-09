Le PSG a le sponsor manche le plus cher du foot mondial

GOAT, un sponsor de valeur pour le PSG.

Le Paris Saint-Germain a signé en 2022 un accord avec GOAT, pour que la plateforme en ligne lifestyle devienne son sponsor sur la manche des maillots. Ce contrat, d’une durée de trois ans, est estimé à 18 millions d’euros par an, ce qui en fait le sponsor à cet espace sur les tuniques des joueurs, le plus cher du football international.

Le PSG reçoit près de 18 M€ annuels de GOAT

C’est qu’aussi tous les principaux clubs les plus riches n’en possèdent pas forcément, comme le Real Madrid ou le Bayern Munich qui affiche à la place la référence « Rot gegen Rassismus », qui se traduit par « Carton rouge au racisme ». Ce partenariat du PSG et GOAT est le plus valorisé, devant ceux de Manchester United et DXC à 13 M€ et de Manchester City et Nexen Tires, à 12,5 millions d’euros annuels.

Un sponsor présent sur les manches de tous les maillots

GOAT est une entreprise américaine spécialisée dans la vente de sneakers et de vêtements de sport. Depuis 2022, elle affiche son logo sur toutes les manches des maillots, tant ceux des matchs que les tuniques de performance, portées les jours d’entraînements ou à l’échauffement précédent les rencontres.