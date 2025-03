Liverpool signe avec les Maldives et s’offre une polémique

Le nouveau partenariat de Liverpool ne plait pas à tous les supporters des Reds.

Le Liverpool FC vient d’officialiser un partenariat pluriannuel avec Visit Maldives, l’agence de tourisme du gouvernement maldivien. Cette alliance, destinée à promouvoir l’archipel comme destination touristique de choix, associe deux marques à forte notoriété mondiale et s’appuiera notamment sur l’immense audience des Reds en Premier League (471 millions de téléspectateurs cumulés la saison dernière) et leur imposante communauté sur les réseaux sociaux.

Selon le communiqué officiel, les deux parties se sont engagées à « offrir des expériences extraordinaires » tout en mettant en avant le programme de développement durable du club, The Red Way, afin de « sensibiliser et susciter des actions positives. »

Cependant, cette annonce a immédiatement suscité une vive controverse, notamment auprès de Kops Out, le groupe de supporters LGBT+ de Liverpool. Dans un communiqué publié sur Bluesky, l’association a exprimé sa « profonde colère et déception » face à ce rapprochement avec un pays au « bilan épouvantable en matière de droits humains. »

Liverpool taxé de « sportswashing »

Les critiques se concentrent principalement sur la législation maldivienne qui criminalise les relations homosexuelles, punissables d’amendes, d’emprisonnement et même de coups de fouet. Kops Out dénonce également d’autres violations des droits humains, parmi lesquelles la pratique des mutilations génitales féminines, les restrictions à la liberté d’expression, ainsi que des scandales de corruption impliquant le gouvernement.

Kop Outs, LFC's's LGBT+ fan group, express their profound anger & disappointment at the club's decision to enter into a sponsorship deal with Visit Maldives. Given Maldives' appalling human rights record, this partnership directly contradicts the club's stated commitment to equality & inclusion. — Kop Outs (@kop-outs.bsky.social) 13 mars 2025 à 11:16

Le groupe de supporters accuse le club de « sportswashing » et de privilégier les profits aux pratiques éthiques, en contradiction directe avec « l’engagement déclaré du club en faveur de l’égalité et de l’inclusion. » Ils exigent la résiliation immédiate de l’accord, une réaffirmation publique de l’engagement du club envers les droits LGBT+ et l’ouverture d’un dialogue constructif avec les groupes de supporters concernés.

Cette polémique n’est pas sans rappeler celle qui accompagne actuellement le parrainage du Rwanda avec plusieurs clubs européens que sont Arsenal, le Bayern Munich mais aussi le Paris Saint-Germain.