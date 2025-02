PSG, Arsenal, Bayern. Ce que le sponsoring du Rwanda rapporte à chacun

Le sponsoring de l’office du tourisme rwandais avec trois clubs de l’élite du foot mondial prête à débat. Mais les enjeux financiers sont énormes.

Les contrats qui lient le Rwanda à trois géants européens du football sont sous le feu des critiques. Si Arsenal est le partenaire historique de « Visit Rwanda » depuis 2017, le PSG et le Bayern Munich ont également noué des liens lucratifs avec l’office du tourisme rwandais.

Les montants sont conséquents : 14,05 millions de dollars annuels (13,38 M€ au cours actuel de l’euro et du dollar) pour le club londonien en échange d’une visibilité sur les manches des maillots, 12,5 millions (11,9 M€) pour le PSG qui affiche la marque sur ses tenues d’entraînement et d’échauffement, et 6 millions (5,7 M€), pour le Bayern dans le cadre d’un contrat de cinq ans.

Des partenariats contestés par la situation géopolitique

Ces partenariats sont aujourd’hui contestés en raison des tensions militaires en Afrique centrale. Le Rwanda est accusé par le président congolais et l’ONU de soutenir les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Une situation qui a déjà poussé le club burundais Dynamo BBC à se retirer de la Basketball Africa League, dont « Visit Rwanda » est partenaire fondateur.

Contrairement à la réaction unanime du monde du sport lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les trois clubs européens maintiennent pour l’instant leurs accords avec le Rwanda, soupesant l’impact médiatique face aux retombées financières substantielles.