Primes du Tour de Catalogne 2025, combien gagne le vainqueur ?

Primoz Roglic est l’un des favoris au départ du Tour de Catalogne 2025.

Le Tour de Catalogne, l’une des courses par étapes les plus exigeantes du calendrier cycliste, dévoile sa grille de prix pour l’édition 2025 qui se déroule depuis ce lundi 24 et jusqu’à dimanche 30 mars. Cette épreuve du World Tour, traditionnellement favorable aux grimpeurs, offrira une enveloppe globale de 109 500 euros répartie entre les différents classements et résultats d’étapes.

Le lauréat du classement général empochera 14 000 euros, une somme qui reste modeste comparée aux grands tours, mais significative pour une course d’une semaine. Chaque vainqueur d’étape recevra quant à lui 4 000 euros. La répartition des prix suit une logique dégressive tant pour le classement général que pour les étapes. Le deuxième du général recevra 7 000 euros et le troisième 3 500 euros. Pour les victoires d’étapes, les seconds et troisièmes empocheront respectivement 2 000 et 1 000 euros.

Les vingt premiers coureurs du classement général et de chaque étape seront récompensés financièrement, même si les sommes deviennent symboliques à partir de la dixième place (350 euros pour le général, 100 euros pour une étape).

Les classements annexes ne sont pas oubliés avec 1 000 euros attribués aux vainqueurs des classements par points, de la montagne et du meilleur jeune. L’équipe victorieuse du classement par équipes recevra une prime de 1 500 euros. Cette épreuve catalane réunira un plateau de choix avec la présence annoncée de plusieurs têtes d’affiche du cyclisme mondial comme Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Enric Mas et les frères Yates, tous attirés par un parcours exigeant et ces récompenses financières.



Le détail des primes du Tour de Catalogne 2025

1er = 14 000 €2e = 7 000 €3e = 3 500 €4e = 1 750 €5e = 1 400 €6e = 1 050 €7e = 1 050 €8e = 700 €9e = 700 €10e = 350 €11e = 350 €12e = 350 €13e = 350 €14e = 350 €15e = 350 €16e = 350 €17e = 350 €18e = 350 €19e = 350 €20e = 350 €

Étapes :

1er = 4 000 €

2e = 2 000 €

3e = 1 000 €

4e = 500 €

5e = 400 €

6e = 300 €

7e = 300 €

8e = 200 €

9e = 200 €

10e = 100 €

11e = 100 €

12e = 100 €

13e = 100 €

14e = 100 €

15e = 100 €

16e = 100 €

17e = 100 €

18e = 100 €

19e = 100 €

20e = 100 €

Classements annexes :

Classement par points : 1 000 €

Classement de la montagne : 1 000 €

Classement du meilleur jeune : 1 000 €

Classement par équipes : 1 500 €

Montant total des primes : 109 500 €

