Qui va désormais gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Après la première phase de classement, le favori des bookmakers a changé, pour la victoire finale en Ligue des champions.

Au lendemain d’une soirée historique qui a vu se disputer 18 matchs simultanément, les bookmakers ont actualisé leurs cotes pour le futur vainqueur de la Ligue des champions. Dans cette nouvelle formule de la compétition, Liverpool fait désormais figure de grand favori avec une cote de victoire finale de 4,90. Les Reds devancent le Real Madrid (6,00) et le duo Arsenal-FC Barcelone (6,20), tandis que Manchester City, favori du début de saison, apparaît plus loin, à 7,90.

Côté français, le Paris Saint-Germain, qui devra passer par les barrages, est proposé à 13,00, à égalité avec l’Inter Milan. Une cote qui traduit un certain scepticisme des opérateurs quant aux chances parisiennes d’aller au bout. Le LOSC Lille, seul club français directement qualifié pour les huitièmes de finale, voit ses chances de victoire finale évaluées à 41,00.

Le Stade Brestois un petit poucet joue crânement sa chance

Les deux autres représentants tricolores qui disputeront les barrages sont encore plus loin dans la hiérarchie des bookmakers. L’AS Monaco est affiché à 120,00, tandis que le petit poucet Stade Brestois ferme la marche avec une cote de 155,00, à égalité avec le Celtic Glasgow. Des cotes qui reflètent la difficulté de leur parcours, devant d’abord franchir l’obstacle des barrages avant de pouvoir rêver plus grand.

À noter que des outsiders comme l’Atletico Madrid (14,00) ou le champion allemand Bayer Leverkusen (17,00) s’intercalent devant les clubs français, témoignant de la densité de cette compétition dans sa nouvelle formule.