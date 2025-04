Mohamed Salah avec une montre à 850 000€ pour signer son nouveau contrat !

Mohamed Salah a officialisé sa prolongation de contrat avec Liverpool dans un style qui ne passe pas inaperçu. Lors de la signature de son nouveau bail jusqu’en 2027, Mohamed Salah arborait en effet une montre d’exception à son poignet gauche : une Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium estimée à 850 000€.

Ce garde-temps de luxe, issue d’une manufacture horlogère suisse fondée en 2001, se caractérise par son boîtier tonneau en titane de grade 5 satiné, un alliage biocompatible, hautement résistant à la corrosion et remarquablement rigide. Contrairement aux précédentes versions limitées à 30 exemplaires, cette itération en titane n’est pas produite en série limitée.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴