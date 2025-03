Liverpool perd sa directrice de la communication

Après 14 ans de bons et loyaux services, la directrice de la communication de Liverpool quitte le club.

Le Liverpool FC a annoncé le départ de Susan Black, sa directrice de la communication, qui quittera ses fonctions à la fin de cette saison après 14 ans de loyaux services. Figure majeure de l’institution anglaise, Susan Black occupait également des postes stratégiques au sein du club, étant membre du conseil d’administration et directrice exécutive de Liverpool FC Women, ainsi que membre du conseil d’administration de la LFC Foundation.

Durant son mandat, Susan Black a supervisé l’ensemble des fonctions de communication et d’engagement du club, travaillant avec de nombreuses parties prenantes internes et externes. Son impact s’est particulièrement fait ressentir dans le domaine caritatif, où elle a initié en 2014 le premier match des légendes de la Fondation LFC pour commémorer le 25e anniversaire de la tragédie de Hillsborough. Sous sa direction, huit matches de ce type ont été organisés, permettant de collecter plus de 8,5 millions de livres sterling pour soutenir les jeunes et les familles dans le besoin.

Passée par le CA des féminines de Liverpool

En 2020, elle a été intégrée au nouveau conseil d’administration de LFC Women à la demande de Mike Gordon, président de FSG. À ce poste, elle a contribué à la promotion de l’équipe féminine en Women’s Super League, à l’augmentation des investissements dans le secteur féminin et à la réacquisition du centre de formation AXA Melwood.

Billy Hogan, PDG du club, a exprimé sa gratitude : « Elle a joué un rôle central dans les trois domaines en plus de son rôle de membre de longue date de notre équipe de direction. Elle a joué un rôle déterminant dans notre succès et elle nous manquera. »

À compter du 1er juin 2025, Craig Evans, actuel vice-président des communications, sera promu au poste de vice-président principal des communications, tandis que Jonathan Bamber, directeur juridique, assumera le rôle de directeur des affaires juridiques et extérieures, devenant également administrateur de la Fondation LFC.