Le stade Français prolonge avec son équipementier

Le Stade Français va continuer de s’habiller en Kappa.

Le Stade Français et la marque italienne Kappa ont officialisé la prolongation de leur partenariat pour cinq saisons supplémentaires, consolidant une collaboration fructueuse entamée en 2019. Cette nouvelle étape permettra à l’équipementier de continuer à habiller l’ensemble des équipes du Stade Français Paris.

Depuis le début de cette alliance, les deux entités ont travaillé en étroite collaboration pour créer des tenues qui reflètent l’identité unique du club, notamment à travers l’emblématique couleur rose, ainsi que le rouge et le bleu, symboles de l’histoire du club de la capitale.

Kappa veut doper le merchandising du club

Durant la saison 2023-2024, plusieurs initiatives ont marqué ce partenariat. L’opération « Play Like a Pro » a permis à sept équipes amateurs de recevoir un kit complet d’équipements professionnels mettant en valeur la technologie Kombat développée par Kappa. Une « Winter Party » organisée avec La Folie Douce lors d’un match contre la Section Paloise a également renforcé les liens avec les supporters. Le programme « Train Like a Pro » a quant à lui offert à de jeunes joueurs issus des clubs partenaires une immersion complète aux côtés des professionnels.

En parallèle, le Stade Français Paris a occupé une place centrale dans la campagne mondiale de Kappa intitulée « Winning Starts Within », mettant en lumière l’état d’esprit nécessaire au sport de haut niveau. Dans ce nouveau cycle, Kappa s’engage à contribuer activement au développement économique et merchandising du club parisien, en s’appuyant sur son expertise dans la création d’équipements alliant style, innovation et performance.