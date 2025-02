Le salaire des arbitres de la Ligue 1 en 2025

Jusqu’à plus de 145 000 euros la saison pour un arbitre de Ligue 1 qui officie une vingtaine de matchs dans la saison.

Plus souvent critiqués que l’inverse, les arbitres du football d’une manière générale, ceux de France en particulier, ne font pas tous les jours un métier facile. Mais ils sont rémunérés à la hauteur de l’investissement du poste, que ce soit sur le plan physique (ils sont souvent ceux qui font les plus longues distances en match,), autant que mentalement, pour ne pas céder à la pression, du jeu et de l’extérieur.

En Ligue 1, les référés gagnent toutefois moins que leur proches voisins européens, d’après une étude signée de La Gazzetta dello Sport. Les arbitres de l’élite sont payés à part fixe et variables, en fonction de leur statut et du rôle qu’ils occupent sur le terrain : en directeur du jeu, sur la touche, quatrième arbitre ou derrière les écrans de la VAR.

Une part fixe et des primes à chaque match dirigé

Pour les plus hautes rémunérations, un arbitre de Ligue 1 gagne 82 728 euros brut de salaire fixe à l’année, auquel s’ajoute une rétribution de 3 124 euros par match. A la saison, la rémunération avoisine donc les 145 208 euros brut, pour équivalence d’une vingtaine de matchs au compteur sur la durée de l’exercice.

Des revenus que certains complètent par les rencontres européennes, pour ceux que l’UEFA recrutent pour ses compétitions de club et/ou de nations.